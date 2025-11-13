Inscription
#Essais

L'alternance codique

Charles Brasart

L'alternance codique désigne la pratique linguistique, normale chez les bilingues, qui consiste à utiliser leurs deux langues quand ils s'expriment. Historiquement rejetée ou moquée dans la Rome antique comme dans l'Angleterre médiévale ou la France contemporaine, vue comme une affectation ou la preuve d'une compétence linguistique défaillante, elle est en réalité une stratégie communicative particulièrement riche qui permet de s'exprimer avec précision et de faire sens du monde à travers deux langues. L'ouvrage présente une étude comparée des pratiques d'alternance de deux groupes de locuteurs bilingues, français-anglais et anglais-allemand. Les analyses statistiques des phénomènes bilingues permettent de démontrer qu'entre ces trois langues typologiquement proches, de grandes tendances se dessinent indépendamment des locuteurs, mais qu'il demeure en parallèle des usages propres à l'une ou l'autre communauté de pratique. Plaçant les énonciateurs au coeur de l'activité de parole, le livre propose de voir l'alternance comme la convergence d'un faisceau de paramètres sémantiques, pragmatiques et textuels : la mémoire des interactions passées favorise l'apparition de phénomènes translinguistiques en conversation, et ceux-ci permettent de bâtir une véritable rhétorique bilingue structurant le discours par le jeu des langues.

|

Auteur

Editeur

Genre

Linguistique

Paru le 13/11/2025

25,00 €

9782753598980
