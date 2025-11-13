Peter Pan Intégrale

L'oeuvre majeure d'un auteur essentiel en intégrale ! La création est un acte délicat. Elle l'est plus encore lorsqu'il s'agit de donner une nouvelle vie à un personnage aussi mythique que Peter Pan. Régis Loisel s'est pourtant attelé à la tâche avec grâce et humilité, mêlant ainsi les ambiances féeriques et lumineuses de James Matthew Barrie aux atmosphères londoniennes sombres mais romantiques de Dickens. Non content de s'approprier avec brio un classique de la littérature, Loisel fit entrer le lecteur ébahi dans les méandres tourmentés de la psychologie humaine, maniant avec honnêteté des notions délicates et taboues, comme la maternité non assumée, la violence des enfants, la vengeance, le complexe d'Odipe... Peter Pan est une série emblématique. Retrouvez enfin l'oeuvre majeure de Loisel dans une intégrale à la fabrication soignée. Un très bel objet pour une oeuvre unique, à la puissance dramatique et poétique, servie par un dessin d'une beauté et d'une expressivité affolantes.