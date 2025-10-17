Inscription
#Essais

Penser à temps

Eric Sadin

ActuaLitté
Le tournant des années 2010 aura vu une accélération du renforcement de l'emprise numérique sur nos vies. Ce fut le moment de la popularisation desdits "réseaux sociaux" , de la mise sur le marché d'une myriade d'applications et de l'exploitation tous azimuts de systèmes d'intelligence artificielle. Les tribunes et entretiens réunis dans ce livre permettent de mesurer avec justesse la vitesse et la nature des transformations induites par le déferlement numérique des quinze dernières années. Ces interventions prouvent aussi que la clairvoyance ne consiste pas à crier au feu lorsque la maison brûle, mais à mener une analyse rigoureuse au moment des premières étincelles - afin d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Il s'agit de penser à temps.

Par Eric Sadin
Chez L'Echappée

|

Auteur

Eric Sadin

Editeur

L'Echappée

Genre

Communication - Médias

Penser à temps

Eric Sadin

Paru le 17/10/2025

160 pages

L'Echappée

11,00 €

ActuaLitté
9782373091816
© Notice établie par ORB
