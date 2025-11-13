Julia beauchemin ou le destin de l'enfant perdu

Elle avait juré de ne plus jamais y retourner Mais les circonstances vont l'obliger à rompre cette promesse Revenue de ses voyages à travers le temps Maddy Madison se voit contrainte de repartir pour empêcher Julia Beauchemin petitefille du magicien Gaspard Laurenti d'échapper à son destin elle qui a disparu dans des circonstances obscures à l'âge de 3 ans Parce que sa mère Nathalie Laurenti ne doit pas tenter de la sauver en parcourant les couloirs du temps parce que Julia est destinée à une autre vie et parce que les destins de tous tiennent sur un fil fragile qui ne doit jamais se rompre Maddy accepte cette mission Sans imaginer les secrets qu'on lui cache Sans imaginer qu'un homme connaît une autre façon de remonter dans le temps et que depuis des décennies il cherche à se venger des Laurenti Sans imaginer que ce n'est pas un enfant perdu qu'elle va devoir sauver mais que c'est peutêtre cet enfant perdu qui les sauvera tous