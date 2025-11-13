Inscription
#Imaginaire

Julia beauchemin ou le destin de l'enfant perdu

Fabien Morin, Mathieu Coudray

ActuaLitté
Elle avait juré de ne plus jamais y retourner Mais les circonstances vont l'obliger à rompre cette promesse Revenue de ses voyages à travers le temps Maddy Madison se voit contrainte de repartir pour empêcher Julia Beauchemin petitefille du magicien Gaspard Laurenti d'échapper à son destin elle qui a disparu dans des circonstances obscures à l'âge de 3 ans Parce que sa mère Nathalie Laurenti ne doit pas tenter de la sauver en parcourant les couloirs du temps parce que Julia est destinée à une autre vie et parce que les destins de tous tiennent sur un fil fragile qui ne doit jamais se rompre Maddy accepte cette mission Sans imaginer les secrets qu'on lui cache Sans imaginer qu'un homme connaît une autre façon de remonter dans le temps et que depuis des décennies il cherche à se venger des Laurenti Sans imaginer que ce n'est pas un enfant perdu qu'elle va devoir sauver mais que c'est peutêtre cet enfant perdu qui les sauvera tous

Fabien Morin, Mathieu Coudray
Chez Le Lac aux Fées

|

Auteur

Fabien Morin, Mathieu Coudray

Editeur

Le Lac aux Fées

Genre

Fantastique

Retrouver tous les articles sur Julia beauchemin ou le destin de l'enfant perdu par Fabien Morin, Mathieu Coudray

Commenter ce livre

 

Julia beauchemin ou le destin de l'enfant perdu

Fabien Morin, Mathieu Coudray

Paru le 13/11/2025

560 pages

Le Lac aux Fées

21,00 €

ActuaLitté
9782493496157
