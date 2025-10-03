Inscription
#Roman francophone

De prison en royaume

Jacques Robinet

Jacques Robinet poursuit dans ce volume l'entreprise commencée en 2019 avec ses "Notes de l'heure offerte" . En 2023, année correspondant à ce quatrième volume de Notes, la maladie qui devait l'emporter en juin 2024 lui concède encore des répits. La surface de la vie est ainsi encore scandée par les occupations de ce qui nous apparaît souvent comme la normalité : rencontres, lectures, voyages. Cependant, la conscience d'une urgence inéluctable imprègne aussi bien un séjour en Corse, dont il sait qu'il sera le dernier, que les jours de bonheur vécus avec Renaud, son compagnon. L'écrivain a choisi lui-même le titre "De Prison en royaume" , où semble se résumer le sens de toute sa destinée. Derrière les événements ou l'absence d'événements d'un quotidien sans cesse menacé par l'approche de la mort, il découvre, comme un trésor longtemps cherché, une ouverture au monde qui lui permet peu à peu de dépasser ses doutes de croyant ou ses désespoirs de malade. En revenant sur tout ce qu'il a vécu durant sa longue vie, il nous révèle un parcours chaotique mais dont la cohérence secrète est un lent processus de libération. Cette libération s'accomplira dans "L'Estuaire" , le volume consacré à l'ultime année 2024. Mais les lecteurs qui connaissent déjà l'oeuvre de Jacques Robinet savent qu'il se sera d'abord libéré, même dans ses moments les plus douloureux et tourmentés, en s'exprimant pleinement par un style magnifique, dans l'inquiétude comme dans le lyrisme, qui font de lui un des écrivains les plus authentiques de son temps.

Par Jacques Robinet
Chez Editions La Coopérative

|

Auteur

Jacques Robinet

Editeur

Editions La Coopérative

Genre

Littérature française

De prison en royaume

Jacques Robinet

Paru le 03/10/2025

240 pages

Editions La Coopérative

22,00 €

ActuaLitté
9791095066712
