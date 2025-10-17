Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Le sang de la cité ; Trois lucioles ; Les contes suspendus

Guillaume Chamanadjian

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Enfermée derrière deux murailles immenses, Gemina est une mégalopole surpeuplée, constituée de multiples duchés. Commis d'épicerie sur le port, Nox partage son temps entre livraisons de vin et lectures de poésie entre amis. Suite à un coup d'éclat, le jeune homme se retrouve emporté dans des enjeux politiques qui le dépassent. Il hérite d'un livre qui raconte l'origine de la ville et lui fait découvrir sa part sombre : une cité-miroir peuplée de monstres... C'est ainsi que s'ouvre "Capitale du Sud" de Guillaume Chamanadjian, qui s'est imposé en quelques années comme une trilogie phare de la fantasy contemporaine. Au fil de ses pérégrinations, Nox tentera de survivre au sein d'une Cité confrontée au changement, et dans laquelle l'histoire, ou plutôt les histoires ont plus de poids qu'il n'y paraît. Trouvera-t-il des réponses et la clef de son passé par-delà les murailles, dans une tour de garde en ruine ? Cette édition intégrale comprend une préface de Vincent Ferré, ainsi qu'une nouvelle inédite située dans le même univers. "Capitale du Sud" a pour miroir "Capitale du Nord" , de Claire Duvivier, également disponible en intégrale. Les deux récits constituent le cycle de la Tour de Garde, salué par de nombreux prix littéraires, parmi lesquels le prix Imaginales et le Grand Prix de l'imaginaire.

Par Guillaume Chamanadjian
Chez Aux Forges de Vulcain

|

Auteur

Guillaume Chamanadjian

Editeur

Aux Forges de Vulcain

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le sang de la cité ; Trois lucioles ; Les contes suspendus par Guillaume Chamanadjian

Commenter ce livre

 

Le sang de la cité ; Trois lucioles ; Les contes suspendus

Guillaume Chamanadjian

Paru le 17/10/2025

992 pages

Aux Forges de Vulcain

35,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782373058611
9782373058611
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.