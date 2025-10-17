Le sang de la cité ; Trois lucioles ; Les contes suspendus

Enfermée derrière deux murailles immenses, Gemina est une mégalopole surpeuplée, constituée de multiples duchés. Commis d'épicerie sur le port, Nox partage son temps entre livraisons de vin et lectures de poésie entre amis. Suite à un coup d'éclat, le jeune homme se retrouve emporté dans des enjeux politiques qui le dépassent. Il hérite d'un livre qui raconte l'origine de la ville et lui fait découvrir sa part sombre : une cité-miroir peuplée de monstres... C'est ainsi que s'ouvre "Capitale du Sud" de Guillaume Chamanadjian, qui s'est imposé en quelques années comme une trilogie phare de la fantasy contemporaine. Au fil de ses pérégrinations, Nox tentera de survivre au sein d'une Cité confrontée au changement, et dans laquelle l'histoire, ou plutôt les histoires ont plus de poids qu'il n'y paraît. Trouvera-t-il des réponses et la clef de son passé par-delà les murailles, dans une tour de garde en ruine ? Cette édition intégrale comprend une préface de Vincent Ferré, ainsi qu'une nouvelle inédite située dans le même univers. "Capitale du Sud" a pour miroir "Capitale du Nord" , de Claire Duvivier, également disponible en intégrale. Les deux récits constituent le cycle de la Tour de Garde, salué par de nombreux prix littéraires, parmi lesquels le prix Imaginales et le Grand Prix de l'imaginaire.