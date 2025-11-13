Après la chute de Dun Carreg, Corban, sa mère Gwenith, leurs amis et la princesse Edana sont en fuite. Les fuyards se rendent vers l'est, mais il n'y a plus de refuge alors que les troupes de la reine Rhin sont partout... Nathair, champion du dieu Elyon dans la conflagration à venir, toujours accompagné de Veradis, son guerrier fidèle, se mêle à la guerre de conquête que mène Rhin. Mais ses idéaux le conduiront sur un chemin douloureux... Maquin cherche à venger le jeune Kastell, qu'il était censé protéger, mais sa quête l'amènera à croiser la route des terribles Vin Thaluns, corsaires esclavagistes et adeptes des combats d'arène. Sa soif de justice suffira-t-elle à le garder en vie ? Alors que la Guerre des Dieux devient une réalité, tous devront combattre, il faudra juste choisir son camp...