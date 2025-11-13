Inscription
#Imaginaire

Bravoure

Thomas Bauduret, John Gwynne

Après la chute de Dun Carreg, Corban, sa mère Gwenith, leurs amis et la princesse Edana sont en fuite. Les fuyards se rendent vers l'est, mais il n'y a plus de refuge alors que les troupes de la reine Rhin sont partout... Nathair, champion du dieu Elyon dans la conflagration à venir, toujours accompagné de Veradis, son guerrier fidèle, se mêle à la guerre de conquête que mène Rhin. Mais ses idéaux le conduiront sur un chemin douloureux... Maquin cherche à venger le jeune Kastell, qu'il était censé protéger, mais sa quête l'amènera à croiser la route des terribles Vin Thaluns, corsaires esclavagistes et adeptes des combats d'arène. Sa soif de justice suffira-t-elle à le garder en vie ? Alors que la Guerre des Dieux devient une réalité, tous devront combattre, il faudra juste choisir son camp...

Par Thomas Bauduret, John Gwynne
Chez Leha Editions

|

Auteur

Thomas Bauduret, John Gwynne

Editeur

Leha Editions

Genre

Fantasy

Bravoure

John Gwynne trad. Thomas Bauduret

Paru le 13/11/2025

666 pages

Leha Editions

28,00 €

9782487635111
