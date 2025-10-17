Jubés et clôtures de choeur du Moyen Age et de la Renaissance

Cet ouvrage fait suite au colloque organisé par l'association des conservateurs des Monuments historiques à Toulouse et Albi du 1er au 3 décembre 2022, portant sur l'actualité des travaux de restauration et de recherche sur les jubés et clôtures de choeur entre Moyen Age et Renaissance (1200-1600). Les communications et articles de ce colloque ont souligné l'intérêt d'étudier du point de vue formel aussi bien que matériel de grands ensembles sculptés encore conservés en place, comme les clôtures de choeur des cathédrales d'Amiens, de Chartres, de Saint-Bertrand-de-Comminges ou d'Albi. De nombreuses contributions portent au contraire sur des ensembles lapidaires dispersés, issus de jubés ou de clôtures de choeur déposés sous l'Ancien Régime ou lors de la période révolutionnaire, de l'étude historique (Langres, Le Bourget, Aubrac), à l'étude matérielle des fragments comme pour le jubé de la cathédrale de Chartres ou encore les fragments récemment mis au jour lors des travaux de restauration de Notre-Dame de Paris. Ces actes croisent les apports des différents domaines scientifiques appliqués au patrimoine : histoire, histoire de l'art et de l'architecture, archéologie, conservation-restauration, etc. Ils reflètent la spécificité des travaux de recherche coordonnés par les conservateurs du patrimoine de la spécialité monuments historiques au bénéfice de la conservation et de la valorisation des oeuvres dont ils ont la charge scientifique et technique. Ils représentent ainsi une contribution originale à l'histoire de la sculpture et de l'architecture entre les XIIIe et XVIe siècles.