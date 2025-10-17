Sabotage au musée

Choisis la suite de l'enquête : une collection de livres interactifs, des enquêtes palpitantes. A chaque double page, le lecteur accompagne le héros de l'histoire en effectuant des choix qui influencent le déroulement de l'enquête. Grâce à un ingénieux système d'onglets, chaque décision mène à une nouvelle page. L'histoire : Une intrigue captivante au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris : un gorille affublé de lunettes, des défenses de mammouth sur un dinosaure, un glyptodon orné d'un gros noeud rose... Un mystérieux saboteur sème le chaos ! Jonas Jeunot, inspecteur de police, et Noa, stagiaire de 3e, sont chargés de le démasquer. Le lecteur explore les salles d'exposition et les serres avec les deux enquêteurs, et les aide à arrêter le fauteur de troubles.