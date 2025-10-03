Vies, morts et renaissances de Goliarda Sapienza

"La traductrice de Goliarda Sapienza signe une biographie qui fait toute la lumière sur cette figure mystérieuse des lettres italiennes, écrivaine culte et féministe". Les Inrocks Romancière, Goliarda Sapienza (1924-1996) a eu une vie qui s'apparente à un roman. Sa traductrice nous propose, à travers le portrait passionné d'une femme hors du commun qui a traversé le xxe siècle, la genèse d'une oeuvre vibrante de ferveur et d'une aventure éditoriale très singulière. Nathalie Castagné nous raconte les vies (fille de deux personnalités socialistes, comédienne, voleuse, poète et romancière), les morts (la prison, les tentatives de suicide, l'obscurité) et les renaissances (la passion de l'écriture et le triomphe posthume) de cette icône littéraire et féministe dont le chef d'oeuvre L'art de la joie obtint un succès phénoménal lui conférant une notoriété mondiale. Bio : Nathalie Castagné a traduit la totalité de l'oeuvre de Goliarda Sapienza. Elle est également l'autrice de Sebastian ou la perdition et de Perséphone (tous deux publiés à La Différence, sous le nom d'Eilahtan), et de L'Harmonica de cristal (Seuil). Elle a traduit entre autres Umberto Saba, Dario Bellezza, Elisabetta Rasy, Pier Paolo Pasolini, Giorgio Vigolo.