#Imaginaire

La première pierre

Philippe Buschini

Les anciens Etats-nations ont disparu, remplacés par des cités-Etats dirigées par des mégacorporations omnipotentes. Au coeur de Neo-Lutèce, vitrine technologique d'OmniaCorp, chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir est surveillé et régulé par l'IA AURORA et les implants appelés Modérateurs cérébraux. Dans ce monde où la vérité n'est qu'un mirage manipulé, Emma et Camille découvrent une fissure dans le système. Une brèche qui les conduit sur les traces de leurs parents disparus et d'un héritage enfoui depuis des générations : celui des Veilleurs, gardiens d'un savoir ancestral capable de défier l'ordre établi. Entre complots technocratiques, héritage secret et quête initiatique, La Première Pierre entraîne le lecteur dans une dystopie haletante, où liberté et connaissance sont les dernières armes face au contrôle absolu.

Par Philippe Buschini
Chez Le Compas dans l'oeil

|

Auteur

Philippe Buschini

Editeur

Le Compas dans l'oeil

Genre

Science-fiction

La première pierre

Philippe Buschini

Paru le 27/11/2025

Le Compas dans l'oeil

20,00 €

9782487319363
© Notice établie par ORB
