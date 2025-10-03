Mille milliards de rubans

Voici le livre de Loïc Prigent que tout le monde attendait : son histoire de la mode. Dans ce récit savant, personnel et aussi irrésistible que l'achat d'un vêtement superflu et donc indispensable, il dévoie la couture, du XIXe siècle à l'ouverture de la première boutique de Gabrielle Chanel en 1913. Des premiers grands couturiers (Worth) et des premières acheteuses stars (l'impératrice Eugénie) à l'industrie qui s'en mêle et aux débuts de la commercialisation de masse, nous découvrons les dessus et les dessous de cette folie française. Tout de suite, cette industrie du paraitre s'est insérée dans l'histoire générale. Le luxe ne s'est-il pas fondé sur les usines de Manchester où l'on traitait le coton récolte par les esclaves d'Amérique ? La technique n'est pas pour rien dans la création, le papier-monnaie n'est jamais loin du chiffon. Comment la mode est-elle devenue la mode ? Comment le système s'est-il mis en place ? Qui a mis au point les machines, les prospectus, les vitrines, la frivolité comme modèle économique ? Avec sa verve et sa fantaisie virevoltantes, Loïc Prigent nous instruit, nous fait sourire, nous enchante.