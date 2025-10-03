La Mort en blanc

Un ancien sanatorium. Un meurtre inexpliqué. Quatre suspects et une affaire jamais classée. 1983. Un ancien sanatorium à Akureyri, petite ville du nord de l'Islande, est le théâtre d'un drame : une infirmière est retrouvée assassinée, les deux doigts d'une main sectionnés. Quelques jours plus tard, le corps sans vie du médecin en chef est découvert au pied du bâtiment. 2012. Trois décennies ont passé. Le mystère reste entier. Helgi, jeune criminologue à Reykjavík, se penche sur ces affaires non résolues. Une enquête tortueuse qui viendra rouvrir de vieilles blessures et lever le voile sur de sombres réalités.