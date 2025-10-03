Inscription
La Mort en blanc

Ragnar Jónasson

Un ancien sanatorium. Un meurtre inexpliqué. Quatre suspects et une affaire jamais classée. 1983. Un ancien sanatorium à Akureyri, petite ville du nord de l'Islande, est le théâtre d'un drame : une infirmière est retrouvée assassinée, les deux doigts d'une main sectionnés. Quelques jours plus tard, le corps sans vie du médecin en chef est découvert au pied du bâtiment. 2012. Trois décennies ont passé. Le mystère reste entier. Helgi, jeune criminologue à Reykjavík, se penche sur ces affaires non résolues. Une enquête tortueuse qui viendra rouvrir de vieilles blessures et lever le voile sur de sombres réalités.

Par Ragnar Jónasson
Chez Points

Auteur

Ragnar Jónasson

Editeur

Points

Genre

Romans policiers

La Mort en blanc

Ragnar Jónasson

Paru le 03/10/2025

288 pages

Points

8,95 €

9791041420674
© Notice établie par ORB
