Une histoire du conflit politique

Thomas Piketty, Julia Cagé

Une histoire du conflit politique En France, qui vote pour qui et pourquoi ? En s'appuyant sur un travail inédit de numérisation des données électorales et socio-économiques, Julia Cagé et Thomas Piketty proposent une histoire des comportements électoraux et des inégalités socio-spatiales en France de 1789 à nos jours. La tripartition de la vie politique issue de l'élection présidentielle de 2022, avec un bloc central rassemblant un électorat socialement plus favorisé que la moyenne et des classes populaires urbaines et rurales divisées au sein des deux autres blocs, ne peut être bien analysée qu'en prenant le recul nécessaire. Ce n'est qu'en remontant à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, avant que la bipolarisation ne l'emporte, que l'on peut mieux comprendre les tensions à l'oeuvre aujourd'hui. Il s'agit de comparer ces différentes configurations afin d'envisager plusieurs trajectoires d'évolutions pour les décennies à venir. Une entreprise d'une ambition unique qui ouvre des perspectives nouvelles pour sortir de la crise actuelle. Julia Cagé est professeure à Sciences Po Paris et lauréate du prix Yrjö-Jahnsson du meilleur économiste européen décerné par l'European Economic Association et la Fondation Yrjö-Jahnsson (2025). Thomas Piketty est directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales et professeur à l'Ecole d'économie de Paris.

Par Thomas Piketty, Julia Cagé
Chez Points

|

Auteur

Thomas Piketty, Julia Cagé

Editeur

Points

Genre

Histoire des idées politiques

Une histoire du conflit politique

Thomas Piketty, Julia Cagé

Paru le 03/10/2025

1100 pages

Points

16,90 €

9791041415533
