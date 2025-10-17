Inscription
Journées 1925-1971

Georges Séféris, Gilles Ortlieb

Ce précieux coffret, dont le tirage a été limité à 500 exemplaires, réunit les deux volumes de la première traduction intégrale du journal du poète grec Georges Séféris (1900-1971), premier écri- vain de son pays à recevoir le prix Nobel de littérature en 1963. L'image choisie pour l'illustrer est une peinture à la tempéra de Nicolas Ghikas, qui fut l'ami de Séféris, et à qui l'on doit le portrait qui apparaît en frontispice de ! e King of Asine and other poems, la première traduction anglaise du poète, parue en 1948.

Par Georges Séféris, Gilles Ortlieb
Chez Le Bruit du temps

Auteur

Georges Séféris, Gilles Ortlieb

Editeur

Le Bruit du temps

Genre

Littérature grecque

Journées 1925-1971

Georges Séféris trad. Gilles Ortlieb

Paru le 17/10/2025

1680 pages

Le Bruit du temps

69,00 €

9782358732123
