Journées 1925-1971

Ce précieux coffret, dont le tirage a été limité à 500 exemplaires, réunit les deux volumes de la première traduction intégrale du journal du poète grec Georges Séféris (1900-1971), premier écri- vain de son pays à recevoir le prix Nobel de littérature en 1963. L'image choisie pour l'illustrer est une peinture à la tempéra de Nicolas Ghikas, qui fut l'ami de Séféris, et à qui l'on doit le portrait qui apparaît en frontispice de ! e King of Asine and other poems, la première traduction anglaise du poète, parue en 1948.