Pack en 2 volumes : Tome 1, La science, c'est pas du cinéma ! ; Tome 2, Quoi de neuf docteur Moustache ?

Marion Montaigne

ActuaLitté
Si vous avez toujours rêvé de manier le sabre laser ou de rétrécir vos gosses, réveillez-vous : le cinéma, c'est pipeau et compagnie ! Dans le premier tome, la célèbre Professeure Moustache épluche les aberrations scientifiques qui peuplent vos films et séries préférées. La science, ce n'est peut-être pas du cinéma, mais avec la Prof Moustache, c'est terriblement drôle ! Car l'objectif, à la fin de chaque article, reste avant tout d'avoir un peu appris, mais aussi beaucoup ri !

Par Marion Montaigne
Chez Ankama éditions

Auteur

Marion Montaigne

Editeur

Ankama éditions

Genre

Humour

Pack en 2 volumes : Tome 1, La science, c'est pas du cinéma ! ; Tome 2, Quoi de neuf docteur Moustache ?

Marion Montaigne

Paru le 03/10/2025

Ankama éditions

24,90 €

9791033570080
