Marketing et stratégies commerciales : penser, former, entreprendre à l'ère de l'intelligence artificielle

Sous leur apparent éclectisme, les parcours académique et professionnel du Professeur Jean-Paul Aimetti répondent en réalité à une logique essentielle : la compréhension, la modélisation et la transmission de méthodes marketing et commerciales performantes. Une vingtaine de contributions d'universitaires et de professionnels de renom témoignent ici des recherches et réalisations marquantes réussies ou influencées par cette personnalité hors normes, tout au long de sa carrière foisonnante, tour à tour, pédagogue, chercheur, entrepreneur ou mentor. Autre constante de ce riche parcours, Jean-Paul Aimetti s'est toujours positionné aux avant-postes des technologies et techniques quantitatives les plus récentes. Diplômé de CentraleSupélec et Docteur en mathématiques appliquées aux sciences humaines, il a intégré en permanence ces disciplines scientifiques, tant dans ses activités professionnelles que dans ses enseignements et recherches, jusqu'à son dernier essai sur l'intelligence artificielle. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage une initiation originale à certains de ces outils, aujourd'hui incontournables dans une économie à la numérisation omniprésente. Au-delà de leur intérêt académique, les leçons tirées de ces Mélanges pourront utilement inspirer grand nombre de dirigeants, d'entrepreneurs, d'enseignants et de consultants.