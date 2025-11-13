Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Marketing et stratégies commerciales : penser, former, entreprendre à l'ère de l'intelligence artificielle

Alain Bloch

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sous leur apparent éclectisme, les parcours académique et professionnel du Professeur Jean-Paul Aimetti répondent en réalité à une logique essentielle : la compréhension, la modélisation et la transmission de méthodes marketing et commerciales performantes. Une vingtaine de contributions d'universitaires et de professionnels de renom témoignent ici des recherches et réalisations marquantes réussies ou influencées par cette personnalité hors normes, tout au long de sa carrière foisonnante, tour à tour, pédagogue, chercheur, entrepreneur ou mentor. Autre constante de ce riche parcours, Jean-Paul Aimetti s'est toujours positionné aux avant-postes des technologies et techniques quantitatives les plus récentes. Diplômé de CentraleSupélec et Docteur en mathématiques appliquées aux sciences humaines, il a intégré en permanence ces disciplines scientifiques, tant dans ses activités professionnelles que dans ses enseignements et recherches, jusqu'à son dernier essai sur l'intelligence artificielle. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage une initiation originale à certains de ces outils, aujourd'hui incontournables dans une économie à la numérisation omniprésente. Au-delà de leur intérêt académique, les leçons tirées de ces Mélanges pourront utilement inspirer grand nombre de dirigeants, d'entrepreneurs, d'enseignants et de consultants.

Par Alain Bloch
Chez EMS éditions

|

Auteur

Alain Bloch

Editeur

EMS éditions

Genre

Marketing

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Marketing et stratégies commerciales : penser, former, entreprendre à l'ère de l'intelligence artificielle par Alain Bloch

Commenter ce livre

 

Marketing et stratégies commerciales : penser, former, entreprendre à l'ère de l'intelligence artificielle

Alain Bloch

Paru le 19/09/2025

264 pages

EMS éditions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386302985
9782386302985
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.