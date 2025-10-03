Inscription
L'Europe en ses capitales

Gauthier Bolle

L'architecture qui incarne l'Europe est inextricablement liée à des enjeux politiques mouvants et à la recherche d'une expression symbolique unitaire. Mais existe-t-il une esthétique propre aux formes bâties du pouvoir européen ? En reconstruisant minutieusement la genèse des sièges européens de Strasbourg, Luxembourg et Bruxelles, Gauthier Bolle explore les liens entre architecture, ville et pouvoir au fil du second 20e siècle. Ce livre éclaire ainsi un pan du "projet européen" à travers l'analyse de l'accueil offert aux principales institutions, celles du Conseil de l'Europe puis de toutes les communautés fondatrices de l'Union européenne. Dans les villes étudiées, la fragilité de la construction européenne pèse sur le développement des quartiers, plus ou moins intégrés à leur environnement, qui prennent forme grâce à une diversité d'acteurs. Articulé en trois périodes, ce récit propose une lecture transversale des sites, mettant en évidence les rouages complexes de la conception, construction et réception de plusieurs édifices phares des trois villes. En creux de cette étude architecturale, c'est bien la quête du sens même de l'Europe qui est en question, un enjeu dont la portée est plus cruciale que jamais.

Par Gauthier Bolle
Chez Métis Presses

Gauthier Bolle

Métis Presses

Architecture

L'Europe en ses capitales

Gauthier Bolle

Paru le 03/10/2025

192 pages

Métis Presses

28,00 €

9782940711673
