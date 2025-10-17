Le fil dans l'art contemporain

Ces dernières années, le fil est plus que jamais sur le devant de la scène de l'art contemporain. Qu'il soit cousu, brodé, tissé, tufté, tricoté, crocheté ou encore noué, il inspire de nombreux artistes. Cet ouvrage ambitieux et foisonnant présente 125 créatrices et créateurs du monde entier, à travers une sélection inédite de leurs oeuvres. Des sculptures abstraites monumentales côtoient des portraits faussement pixellisés. Des pièces de linge familiales sont recyclées au sein de créations rendant hommage aux générations précédentes. Des murs entiers sont habillés de couleurs, des textes poétiques ou militants sont brodés délicatement, des masques faussement tribaux semblent porteurs de secrets. En nous ouvrant la porte de leur atelier, ces artistes nous dévoilent leur parcours singulier, leurs influences et leur vision. Charlotte Vannier est créatrice d'objets, styliste photo et autrice. Elle transmet son expertise à travers divers ouvrages. Elle a, entre autres, signé le best-seller sur la broderie dans l'art contemporain, De fil en aiguille, aux éditions Pyramyd.