#Manga

Sasaki et Miyano Tome 10

Shou Harusono, Blanche Delaborde

ActuaLitté
Dans Sasaki et Miyano, véritable manga hybride et énorme succès au Japon, suivez le quotidien empli de douceur de deux adolescents qui apprennent à se connaître... Alors que les préparatifs pour le festival culturel du lycée battent leur plein, Sasaki se rend à une convention avec un camarade d'université afin d'acheter des mangas BL pour son petit ami. Miyano, lui, tente tant bien que mal de vivre des précieux moments d'intimité avec lui entre deux révisions. Mais même s'il n'ose pas l'avouer, la présence d'Ugawa aux côtés de Sasaki le perturbe un peu...

Par Shou Harusono, Blanche Delaborde
Chez Akata

|

Auteur

Shou Harusono, Blanche Delaborde

Editeur

Akata

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Sasaki et Miyano Tome 10

Shou Harusono trad. Blanche Delaborde

Paru le 20/11/2025

Akata

7,95 €

ActuaLitté
9782385312718
