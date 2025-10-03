Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

Ma traversée

Zoumana Kone

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
D'une plume sobre et sans fioritures, ce récit nous plonge dans l'itinéraire chaotique de Zoumana, un adolescent ivoirien, pris dans la spirale infernale de l'exil. L'illusion d'un avenir meilleur se heurte aux réalités brutales des prisons à ciel ouvert, aux passeurs sans scrupules, aux violences insoutenables. Mais au fil des épreuves, entre désespoir et résilience, surgissent des éclats d'humanité, des rencontres lumineuses, voire miraculeuses. De la Côte d'Ivoire à la France, en passant par la Tunisie, la Libye, la Méditerranée et l'Italie, c'est un témoignage poignant, d'une intensité rare, qui donne corps et âme à ces trajectoires que l'on cantonne trop souventA àA desA clichés.

Par Zoumana Kone
Chez Editions Chant d'orties

|

Auteur

Zoumana Kone

Editeur

Editions Chant d'orties

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ma traversée par Zoumana Kone

Commenter ce livre

 

Ma traversée

Zoumana Kone

Paru le 03/10/2025

90 pages

Editions Chant d'orties

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782918746423
9782918746423
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.