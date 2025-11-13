Le mystère de la main rouge

Juillet 1789. La Bastille vient de tomber et Gabriel Joly a découvert l'identité du Loup des Cordeliers, justicier mystérieux qui hantait les rues de Paris... Entre complots et trahisons, Gabriel devra faire usage de sa plus grande sagacité pour résoudre l'énigme de la Main Rouge, société secrète dont les membres tentent d'influer sur la Révolution en cours. Juillet 1789. La Bastille vient de tomber. Danton, Desmoulins et Robespierre entrent dans l'Histoire. Au milieu du tumulte, le jeune et brillant journaliste Gabriel Joly a découvert l'identité du Loup des Cordeliers, ce mystérieux justicier qui hante, la nuit, les rues de Paris... Accompagné du pirate Récif et de l'intrépide Théroigne de Méricourt, une course-poursuite s'engage, menant Gabriel jusque dans les maquis de l'île de Corse, sur les traces de la Main rouge, étrange société secrète dont les membres tentent d'influer sur la Révolution en cours. Entre complots et trahisons, Gabriel devra faire usage de sa plus grande sagacité pour résoudre l'énigme de la Main rouge. La suite et fin attendue du Loup des Cordeliers , conclusion de l'enquête de Gabriel Joly.