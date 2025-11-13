Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Le mystère de la main rouge

Damien Jacob, Philippe Thirault, Henri Loevenbruck

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Juillet 1789. La Bastille vient de tomber et Gabriel Joly a découvert l'identité du Loup des Cordeliers, justicier mystérieux qui hantait les rues de Paris... Entre complots et trahisons, Gabriel devra faire usage de sa plus grande sagacité pour résoudre l'énigme de la Main Rouge, société secrète dont les membres tentent d'influer sur la Révolution en cours. Juillet 1789. La Bastille vient de tomber. Danton, Desmoulins et Robespierre entrent dans l'Histoire. Au milieu du tumulte, le jeune et brillant journaliste Gabriel Joly a découvert l'identité du Loup des Cordeliers, ce mystérieux justicier qui hante, la nuit, les rues de Paris... Accompagné du pirate Récif et de l'intrépide Théroigne de Méricourt, une course-poursuite s'engage, menant Gabriel jusque dans les maquis de l'île de Corse, sur les traces de la Main rouge, étrange société secrète dont les membres tentent d'influer sur la Révolution en cours. Entre complots et trahisons, Gabriel devra faire usage de sa plus grande sagacité pour résoudre l'énigme de la Main rouge. La suite et fin attendue du Loup des Cordeliers , conclusion de l'enquête de Gabriel Joly.

Par Damien Jacob, Philippe Thirault, Henri Loevenbruck
Chez Philéas

|

Auteur

Damien Jacob, Philippe Thirault, Henri Loevenbruck

Editeur

Philéas

Genre

Policier-Espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le mystère de la main rouge par Damien Jacob, Philippe Thirault, Henri Loevenbruck

Commenter ce livre

 

Le mystère de la main rouge

Damien Jacob, Philippe Thirault, Henri Loevenbruck

Paru le 20/11/2025

120 pages

Philéas

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385020415
9782385020415
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.