Erwan a été élevé chasse, pêche et tradition. S'enrôler dans l'armée lui paraît la suite logique et quand la guerre éclate il est prêt à devenir le soldat parfait. La mission spéciale qu'on lui confie semble couronner son parcours. Cette mission secrète est bien singulière et pourtant, les années passant, il ne la remet pas en cause. Ce n'est que quand il en découvrira l'absurdité, et le peu de cas que l'armée a fait de lui, qu'il pourra enfin vraiment devenir lui-même.

Paru le 03/10/2025

32 pages

Editions Chant d'orties

17,00 €

9782918746409
