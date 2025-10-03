Dans ce recueil composé des textes Enluminures, Sous les tentes de l'exode, La Chanson de la rue Saint-Paul, Maya et Aegri Somnia, Max Elskamp explore avec délicatesse et nostalgie son monde intérieur, ses souvenirs d'enfance, ainsi que sa fascination pour le sacré. Ses vers, d'une grande musicalité, puisent à la fois dans le folklore flamand et les influences symbolistes de son époque. A travers une recherche formelle et un imaginaire riche, la poésie d'Elskamp a marqué de nombreux poètes belges et français. La Chanson de la rue Saint-Paul témoigne de manière poignante de la quête spirituelle et esthétique de l'auteur.