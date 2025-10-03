Inscription
#Roman francophone

La Chanson de la rue Saint-Paul

Clément Dessy, Max Elskamp

Dans ce recueil composé des textes Enluminures, Sous les tentes de l'exode, La Chanson de la rue Saint-Paul, Maya et Aegri Somnia, Max Elskamp explore avec délicatesse et nostalgie son monde intérieur, ses souvenirs d'enfance, ainsi que sa fascination pour le sacré. Ses vers, d'une grande musicalité, puisent à la fois dans le folklore flamand et les influences symbolistes de son époque. A travers une recherche formelle et un imaginaire riche, la poésie d'Elskamp a marqué de nombreux poètes belges et français. La Chanson de la rue Saint-Paul témoigne de manière poignante de la quête spirituelle et esthétique de l'auteur.

Par Clément Dessy, Max Elskamp
Chez Espace nord

Auteur

Clément Dessy, Max Elskamp

Editeur

Espace nord

Genre

Poésie

La Chanson de la rue Saint-Paul

Max Elskamp

Paru le 03/10/2025

398 pages

Espace nord

12,00 €

9782875687241
© Notice établie par ORB
