#Essais

Les quatre points cardinaux

Jerry Brotton, Lucien d'Azay, Lucien d' Azay

Le nord, le sud, l'est et l'ouest : toutes les sociétés, ou presque, recourent aux directions cardinales pour s'orienter. Depuis des millénaires, les quatre points cardinaux sont indispensables a` la navigation. Au coeur de l'imaginaire, de la morale et de la géopolitique de la plupart des civilisations, ils n'en restent pas moins subjectifs - et parfois contradictoires. L'historien Jerry Brotton nous invite à découvrir ces directions en fonction de la position spatiale et temporelle des communautés humaines qui en font usage. Il nous explique pourquoi telle ou telle culture en privilégie une plutôt qu'une autre et pourquoi aucune société ne s'est jamais orientée vers l'ouest. De nos jours, cependant, en vertu du GPS, les points cardinaux s'avèrent moins pertinents. Grâce aux applications géospatiales, nous nous situons au centre de la carte sous la forme d'un point bleu qui nous déconnecte du monde naturel. En imaginant les bouleversements que la technologie pourrait imposer a` l'avenir, Jerry Brotton nous rappelle a` quel point les directions cardinales ont été cruciales depuis que nous parcourons la planète.

Par Jerry Brotton, Lucien d'Azay, Lucien d' Azay
Chez Belles Lettres

|

Auteur

Jerry Brotton, Lucien d'Azay, Lucien d' Azay

Editeur

Belles Lettres

Genre

Histoire de la philosophie des

Les quatre points cardinaux

Jerry Brotton trad. Lucien d'Azay, Lucien d' Azay

Paru le 22/10/2025

240 pages

Belles Lettres

25,90 €

9782251457864
