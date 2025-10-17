Book Lover

Le coffret papeterie idéal pour les book lovers... en particulier de romantasy ! Cette boîte en forme de livre, véritable objet de décoration, s'intègre parfaitement dans toutes les bibliothèques. Sous sa fausse couverture et ses magnifiques détails en dorure, elle cache deux incroyables secrets ! - Un carnet collector relié de 80 pages, avec de la dorure sur la première de couverture et un signet agrémenté d'un charm doré. Idéal pour capturer ses pensées, tenir un journal de lectures ou développer ses idées d'écriture ! - Un marque-page vitrail qui transforme chaque lecture en une expérience visuelle magique ! amoureux des livres