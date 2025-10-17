Inscription
Kiss me in Paris

Catherine Rider

Depuis des années, Serena, étudiante en première année à Columbia, rêve de visiter Paris, la ville où ses parents ont passé une lune de miel idyllique. Après le décès soudain de son père, Serena a préparé un voyage à Paris avec sa mère et sa soeur pour entretenir le souvenir du disparu. Malheureusement, elles se désistent. Lorsque Serena arrive à Paris, elle comprend que ses retrouvailles familiales sont devenues une mission solitaire. Mais est-ce vraiment le cas ? Serena trouve un compagnon de voyage imprévu en la personne de Louis, un Français passionné et imprévisible, étudiant en photographie, recruté par sa soeur pour l'accueillir. Serena commence la visite très organisée des monuments qu'elle a sélectionnés et Louis a un don pour lui montrer ce qu'elle rate et ne voit pas. Des étincelles jailliront-elles dans la ville la plus romantique du monde ? Ou Serena finira-t-elle par siroter du champagne seule au sommet de la Tour Eiffel ?

Par Catherine Rider
Chez Fleurus

Auteur

Catherine Rider

Editeur

Fleurus

Genre

Girls

Kiss me in Paris

Catherine Rider

Paru le 17/10/2025

320 pages

Fleurus

14,95 €

9782215194279
