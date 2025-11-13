Les 50 stars NBA

DECOUVREZ LES 50 PORTRAITS DES PLUS GRANDS JOUEURS DU MOMENT, ILLUSTRES DE PHOTOS INEDITES, AVEC LES STATS, LES RECORDS A BATTRE ET LE CALENDRIER DES DATES A RETENIR DE LA SAISON 2025-2026 ! Voici les 50 stars qui vont enflammer la NBA en 2026 ! Après le titre de 2025, le Thunder d'Oklahoma City a toutes les armes pour s'imposer une deuxième fois de suite avec son MVP et scoreur Shai Gilgeous-Alexander, leader du big three formé avec Chet Holmgren et Jalen Williams. Face à l'une des meilleures attaques et défenses de la ligue, le défi est de taille pour le reste de la NBA ! A l'Ouest, les Nuggets de Nikola Jokic et les Wolves d'Anthony Edwards se mettront de nouveau en travers de la route du Thunder tandis que Luka Doncic, désormais associé à LeBron James chez les Lakers, va s'inviter dans la course au MVP. Alperen Sengu n, le pivot des Rockets qui a brillé avec la Turquie lors de l'Euro 2025, va lui aussi pouvoir compter sur un coéquipier de taille en la personne de Kevin Durant. Sans oublier les Warriors des vétérans Stephen Curry et Jimmy Butler III qui pourraient aussi créer la surprise... A l'Est, les Knicks de Jalen Brunson, les Cavaliers de Donovan Mitchell et Evan Mobley ou encore les Bucks de Giánnis Antetokoúnmpo auront un beau coup à jouer en 2026 alors que les Celtics et les Pacers ne pourront totalement compter sur Jayson Tatum et Tyrese Haliburton, blessés une grande partie de la saison. Et pour notre plus grand plaisir, quelques outsiders vont venir pimenter cette saison 2026, comme les Mavericks de Kyrie Irving, Anthony Davis et Cooper Flagg, le 1er choix de la draft 2026, ou encore les Spurs de Victor Wembanyama, prêt à reprendre d'assaut la NBA ! Par Elvis Roquand, auteur de NBA - 80 ans, L'histoire définitive, Les 100 choses que tout fan de la NBA doit savoir avant de mourir ainsi que Dream Team Legacy : Team USA et les stars NBA.