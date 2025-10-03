Inscription
#Manga

Yano, une vie ordinaire - Tome 2

Tamura Yui

ActuaLitté
Séances d'étude entre amis pour les examens de mi-trimestre, virées au karaoké... Grâce au soutien de Yoshida, Yano savoure pleinement une "vie lycéenne ordinaire ? " . C'est alors qu'il commence à ressentir une étrange agitation au fond de son être... Candide comme il est, combien de temps faudra-t-il à Yano pour parvenir à mettre le doigt sur ce qui fait battre son coeur ?? Et qu'en est-il de Yoshida elle-même, elle qui est passablement déprimée depuis qu'elle n'est plus assise à côté de Yano en classe ??

Par Tamura Yui
Chez Vega-Dupuis

|

Auteur

Tamura Yui

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

Yano, une vie ordinaire - Tome 2

Tamura Yui

Paru le 03/10/2025

176 pages

Vega-Dupuis

8,35 €

ActuaLitté
9782808702058
© Notice établie par ORB
