L'oeuvre de Hayao Miyazaki

Pour fêter son 10ème anniversaire, Third Editions revisite ses plus grands succès et propose une toute nouvelle édition de quatre de ses livres les plus emblématiques. Format étendu, contenu mis à jour et nouvelle illustration de couverture viennent agrémenter ce tirage limité exceptionnel. Avec sa mise en scène poétique et ses thématiques universelles comme l'importance de la nature, Hayao Miyazaki est l'un des artistes les plus respectés du monde du cinéma et de l'animation. D'abord réservées à un public japonais, ses oeuvres ont fini par toucher le marché occidental. En France, Le Voyage de Chihiro et Le Château ambulant ont dépassé le million d'entrées dans les salles obscures. Cet ouvrage, écrit par le spécialiste Gael Berton, revient sur la personnalité de cet auteur atypique et de ses collaborateurs, puis décrypte, film par film, les thèmes profonds qui traversent l'ensemble de son oeuvre et font de Miyazaki un cinéaste humaniste et essentiel.