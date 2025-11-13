Inscription
#Beaux livres

Et si Jurassic Park existait ?

Emilie Rauscher

ActuaLitté
LES DINOSAURES ONT BIEN ETE RECREES ! C'était en 1993, rappelez-vous : les expériences du généticien Henry Wu et de son équipe ont abouti à un miracle : les dinosaures étaient de retour ! Et ils ont été placés dans un parc d'attractions ! Progrès ou inconscience ? Lorsque la nouvelle a éclaté au grand jour, certains se sont réjoui et d'autres, comme le célèbre chaoticien Ian Malcolm y ont vu une aberration de la nature... Quelles sont les technologies qui ont permis cette prouesse scientifique ? Et quelles répercussions sur nos vies ? Plus de 30 ans après, il est temps de lever le voile sur ce qui s'est réellement passé à Jurassic Park et à Jurassic World. Nos experts ont rassemblé dans ce dossier les enregistrements, notes du personnel et archives confidentielles sauvées des sites d'Isla Nublar et Isla Sorna. Bienvenue à Jurassic Park !

Par Emilie Rauscher
Chez Ynnis Editions

|

Auteur

Emilie Rauscher

Editeur

Ynnis Editions

Genre

Essais

Et si Jurassic Park existait ?

Emilie Rauscher

Paru le 13/11/2025

160 pages

Ynnis Editions

35,00 €

ActuaLitté
9782376975991
