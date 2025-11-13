C'est à un voyage passionnant que nous invite l'ancien patron de la PJ parisienne ! Associé à son ami Charles Diaz, commissaire général de la Police nationale, historien renommé et ancien du 36, Claude Cancès nous propose une Histoire du 36 illustrée. Rien d'autre qu'une plongée captivante dans les archives de la Préfecture de police et de l'Identité judiciaire ! Photographies, rapports, enquêtes, pièces à conviction, lettres et fiches rythment les pages de cet ouvrage sur lequel on se précipite avec curiosité. On se promène dans les coulisses de l'Histoire, la grande et la petite, de la plus ancienne à la plus récente, avec fascination, découvrant par l'image toutes ces affaires retentissantes qui ont ponctué la vie du mythique Quai des Orfèvres, croisant au passage un certain Georges Simenon, en compagnie d'un policier qui devait lui inspirer le célébrissime commissaire Maigret. Un ouvrage réalisé avec le concours et le soutien de la Préfecture de police qui a ouvert ses services et mis à disposition des auteurs les archives, pour certaines inédites, de l'Identité judiciaire. Cette nouvelle édition est revue et enrichie d'un nouveau chapitre captivant, qui nous plonge au coeur du 36 Bastion, des dernières actualités de la PJ, et de ses enquêtes les plus marquantes, de l'incendie de Notre-Dame à l'affaire du " Grêlé ". Claude Cancès a été directeur de la PJ parisienne. Il est l'auteur de l' Histoire du 36, quai des orfèvres (Mareuil Editions). Charles Diaz est historien de la police. Il a été inspecteur de la PJ et est aujourd'hui commissaire général honoraire de la Police nationale.