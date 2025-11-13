Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Histoire du 36 illustrée

Claude Cancès, Charles Diaz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est à un voyage passionnant que nous invite l'ancien patron de la PJ parisienne ! Associé à son ami Charles Diaz, commissaire général de la Police nationale, historien renommé et ancien du 36, Claude Cancès nous propose une Histoire du 36 illustrée. Rien d'autre qu'une plongée captivante dans les archives de la Préfecture de police et de l'Identité judiciaire ! Photographies, rapports, enquêtes, pièces à conviction, lettres et fiches rythment les pages de cet ouvrage sur lequel on se précipite avec curiosité. On se promène dans les coulisses de l'Histoire, la grande et la petite, de la plus ancienne à la plus récente, avec fascination, découvrant par l'image toutes ces affaires retentissantes qui ont ponctué la vie du mythique Quai des Orfèvres, croisant au passage un certain Georges Simenon, en compagnie d'un policier qui devait lui inspirer le célébrissime commissaire Maigret. Un ouvrage réalisé avec le concours et le soutien de la Préfecture de police qui a ouvert ses services et mis à disposition des auteurs les archives, pour certaines inédites, de l'Identité judiciaire. Cette nouvelle édition est revue et enrichie d'un nouveau chapitre captivant, qui nous plonge au coeur du 36 Bastion, des dernières actualités de la PJ, et de ses enquêtes les plus marquantes, de l'incendie de Notre-Dame à l'affaire du " Grêlé ". Claude Cancès a été directeur de la PJ parisienne. Il est l'auteur de l' Histoire du 36, quai des orfèvres (Mareuil Editions). Charles Diaz est historien de la police. Il a été inspecteur de la PJ et est aujourd'hui commissaire général honoraire de la Police nationale.

Par Claude Cancès, Charles Diaz
Chez Mareuil éditions

|

Auteur

Claude Cancès, Charles Diaz

Editeur

Mareuil éditions

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoire du 36 illustrée par Claude Cancès, Charles Diaz

Commenter ce livre

 

Histoire du 36 illustrée

Claude Cancès, Charles Diaz

Paru le 20/11/2025

Mareuil éditions

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782372544511
9782372544511
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.