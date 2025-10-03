Les aventures mémorables de Samuel Plumsèche

Granville, 1747. Le jeune Samuel Plumsèche rêve d'aventures, au grand désespoir de son père qui l'imagine un jour notaire, comme lui. Lorsque Sam découvre le mystérieux journal de son oncle Eugène, ancien pirate légendaire, sa vie bascule. S'embarquant clandestinement sur l'Amélie, un brick de corsaires, il espère retrouver un trésor enfoui et devenir le plus grand des aventuriers des océans. Mais la mer ne s'apprivoise pas en un jour et le jeune Sam devra mériter la confiance de ses nouveaux compagnons, affronter tempêtes et combats épiques pendant la quête périlleuse qui le mènera des côtes françaises jusqu'aux terres sauvages de la Nouvelle-France. Une odyssée maritime palpitante où se mêlent action, mystère et quête initiatique, dans la pure tradition des romans d'aventures, avec tout le talent de Paul Beaupère.