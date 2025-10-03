Inscription
L'IA et l'emploi

Gregory Verdugo

L'intelligence artificielle est déjà inscrite dans les pratiques quotidiennes des populations. Ses applications effectives ou fantasmées semblent d'autant plus sans limite qu'elle appartient à la catégorie exceptionnelle des nouvelles technologies à usage général, c'est-à-dire capables de se répandre dans l'ensemble des secteurs de l'économie. Si sa diffusion ravive les craintes que le progrès technique entraîne une crise inédite de l'emploi, elle laisse aussi entrevoir une nouvelle révolution industrielle qui, comme les précédentes, libérera l'humanité de fastidieuses corvées et l'enrichira. Dans les faits, elle donne d'ores et déjà, dans de nombreuses activités, la capacité aux machines de se substituer aux travailleurs. Ce remplacement n'est pas sans danger. L'IA risque d'amplifier des discriminations présentes dans nos sociétés. Elle fournit, en outre, des moyens excessifs de surveillance des salariés. Afin de comprendre plus finement les effets de l'IA sur l'emploi, cet ouvrage propose une synthèse des derniers travaux des économistes sur cette transformation déjà en cours. Gregory Verdugo est professeur des universités en sciences économiques à CY Cergy Paris Université et chercheur associé à l'OFCE. Il est notamment l'auteur, dans la même collection, de Nouvelles inégalités au travail (Presses de Sciences Po, 2017).

Par Gregory Verdugo
Chez Les Presses de Sciences Po

|

Auteur

Gregory Verdugo

Editeur

Les Presses de Sciences Po

Genre

Economie (essai)

L'IA et l'emploi

Gregory Verdugo

Paru le 03/10/2025

144 pages

Les Presses de Sciences Po

9,00 €

9782724644852
