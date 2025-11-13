Inscription
A table !

Hervé Frumy

De belles photos, de belles illustrations, des textes simples, pour faire découvrir les recettes issues de là-haut dans la montagne. Les enfants (et leurs parents) découvriront comment transformer les produits récoltés en délicieux plats salés à déguster. A table ! Comme les ouvrages précédents, deux personnages, Agathe et Momo sont présents au fil des pages. Ils commentent les scènes comme pourrait le faire un jeune lecteur (à partir de 6 ans). Un joli livre pour stimuler l'imagination des enfants et les éveiller au monde passionnant de la vie de la montagne.

