L’avenir ne dure pas longtemps

Après l'échec des mouvements révolutionnaires, un sentiment de pessimisme semble s'être installé, y compris parmi ceux qui souhaitent relancer la dynamique. A la victoire promise par les lois de l'histoire, on a opposé un regard mélancolique vers le passé. Ce livre propose de dépasser cette impasse à travers une expérience théorique : réorienter notre regard vers l'avenir, mais un avenir affranchi de l'idée de progrès et de la vision traditionnelle de l'histoire. A travers une réflexion sur la solitude de l'histoire, son détachement de la politique et la question du présent du communisme, Bernard Aspe nous invite à repenser l'expérience du temps en révolutionnaire.