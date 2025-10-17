Inscription
L’avenir ne dure pas longtemps

Bernard Aspe

ActuaLitté
Après l'échec des mouvements révolutionnaires, un sentiment de pessimisme semble s'être installé, y compris parmi ceux qui souhaitent relancer la dynamique. A la victoire promise par les lois de l'histoire, on a opposé un regard mélancolique vers le passé. Ce livre propose de dépasser cette impasse à travers une expérience théorique : réorienter notre regard vers l'avenir, mais un avenir affranchi de l'idée de progrès et de la vision traditionnelle de l'histoire. A travers une réflexion sur la solitude de l'histoire, son détachement de la politique et la question du présent du communisme, Bernard Aspe nous invite à repenser l'expérience du temps en révolutionnaire.

Par Bernard Aspe
Chez Editions la Tempête

Auteur

Bernard Aspe

Editeur

Editions la Tempête

Genre

Ouvrages généraux

L’avenir ne dure pas longtemps

Bernard Aspe

Paru le 17/10/2025

120 pages

Editions la Tempête

12,00 €

