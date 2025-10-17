Inscription
#Polar

Les Jeunes fauves

Davide Longo

ActuaLitté
"Beaucoup de plaisir à savourer la prose très aboutie de cet auteur". 20 MINUTES Turin, été 2008. Sur un chantier, des ouvriers exhument le squelette d'un homme exécuté d'une balle, puis les ossements de douze personnes. Une équipe spéciale des crimes liés à la Seconde Guerre mondiale court-circuite le commissaire Arcadipane, initialement chargé de l'enquête. Mais pour lui, tout paraît louche dans cette histoire. Aidé d'Isa Mancini, sa jeune collègue, et de son mentor, Corso Bramard, Arcadipane s'acharne et pourrait bien découvrir l'impensable... Né en 1971, Davide Longo est l'une des figures montantes de la littérature italienne. Plusieurs fois primé, documentariste, il écrit des pièces pour la radio et le théâtre. Son précédent roman paru chez Points, L'Affaire Bramard , a reçu le prix Le Point du polar européen 2024. Traduit de l'italien par Marianne Faurobert

Par Davide Longo
Chez Points

|

Auteur

Davide Longo

Editeur

Points

Genre

Romans policiers

Les Jeunes fauves

Davide Longo

Paru le 17/10/2025

384 pages

Points

9,30 €

ActuaLitté
9791041420018
© Notice établie par ORB
