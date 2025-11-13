Inscription
#Comics

Tales from the Crypt Intégrale

A préciser, Xxx, William Gaines

Anthologie de récits d'horreur, Tales from the Crypt (anciennement The Crypt of Terror) était un bimensuel publié par EC Comics, le label indépendant américain de William Gaines, de 1950 à 1955. Durant cette glorieuse période, trente numéros ont été publiés, soit 120 histoires, auxquels ont participé des auteurs aux talents immenses comme Harvey Kurtzman, Johnny Craig, Wally Wood, Jack Davis, Jack Kamen, Graham Ingels, Joe Orlando, Bernie Kriegstein... Des récits qui ont marqué toute une génération et influencé de nombreux artistes au fil des décennies, d'Alan Moore à Stephen King en passant par David Cronenberg, John Carpenter, Joe Dante ou un très grand nombre d'artistes européens.

Chez Akileos

Paru le 13/11/2025

85,00 €

9782355747663
