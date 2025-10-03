DEN 3 Les Enfants du Feu

Les Enfants du Feu, troisième récit de la saga de DEN, décrit l'avènement de Kil et Mal, naufragés interplanétaires échoués sur la planète que nous connaîtrons sous le nom de Nullepart, bien avant l'apparition du héros emblématique de la saga-culte de Richard Corben. En découvrant leur épopée, nous allons ainsi remonter aux origines du conflit sans merci qui allait opposer le vieux Zeg à la redoutable Reine Rouge, bien avant qu'ils croisent la route de DEN, et ainsi nous familiariser avec l'univers toujours aussi féroce et sensuel de la planète de Nullepart (Neverwhere).