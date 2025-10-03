Inscription
DEN 3 Les Enfants du Feu

Richard Corben

ActuaLitté
Les Enfants du Feu, troisième récit de la saga de DEN, décrit l'avènement de Kil et Mal, naufragés interplanétaires échoués sur la planète que nous connaîtrons sous le nom de Nullepart, bien avant l'apparition du héros emblématique de la saga-culte de Richard Corben. En découvrant leur épopée, nous allons ainsi remonter aux origines du conflit sans merci qui allait opposer le vieux Zeg à la redoutable Reine Rouge, bien avant qu'ils croisent la route de DEN, et ainsi nous familiariser avec l'univers toujours aussi féroce et sensuel de la planète de Nullepart (Neverwhere).

Par Richard Corben
Chez Delirium

Auteur

Richard Corben

Editeur

Delirium

Genre

Divers

DEN 3 Les Enfants du Feu

Richard Corben

Paru le 03/10/2025

128 pages

Delirium

25,00 €

ActuaLitté
9782493428530
