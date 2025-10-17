Inscription
Meurtres et carrot cake

Joanne Fluke

"Plus de six millions d'exemplaires... enfin en poche ! " L'été arrive à Lake Eden et Hannah Swensen, la pâtissière la plus talentueuse de la ville, est impatiente. Au programme : pique-niques, glaces gourmandes et soirées de farniente. Hormis le comportement étrange de son chat Moshe, tout s'annonce parfait. Mais lors de la grande réunion de famille de Lisa, son associée, l'oncle Gus est retrouvé assassiné ! Une nouvelle enquête pour Hannah et les suspects sont presque aussi nombreux que les alibis... Née en 1943, Joanne Fluke vit dans le Minnesota, confectionne des cookies délicieux et a écrit la saga d'Hannah Swensen, déjà traduite dans quinze langues. L'auteure nous dévoile en prime quelques-unes des meilleures recettes de pâtisserie de son héroïne. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Florianne Vidal

Par Joanne Fluke
Chez Points

|

Auteur

Joanne Fluke

Editeur

Points

Genre

Romans policiers

Meurtres et carrot cake

Joanne Fluke

Paru le 17/10/2025

384 pages

Points

6,95 €

9791041419289
