Machiya

Aparts

ActuaLitté
Qu'est-ce qu'une machiya ? La maison traditionnelle de Ky to s'est développée sur plus d'un millénaire, elle représente aujourd'hui l'ADN de l'ancienne capitale du Japon. Comment cette maison s'est-elle adaptée à l'évolution urbaine ? Comment est-elle fabriquée ? Qu'est-elle devenue aujourd'hui ? Ce livre prend le parti de présenter la machiya sous tous ses angles, en suivant ses principes constructifs et la diversité de son artisanat. Maison urbaine par excellence, elle est l'habitat, l'atelier et le commerce des artisans et des commerçants de la ville basse. Construite avec des matériaux naturels, elle est réalisée par les artisans locaux. Pour que ce patrimoine non protégé continue à exister, nous montrons ici comment une machiya peut être restaurée et rénovée afin de perpétuer son histoire dans une ville en mutation.

Le Lézard Noir

Auteur

Aparts

Editeur

Le Lézard Noir

Genre

Architecture

Machiya

Aparts

Paru le 25/02/2026

Le Lézard Noir

27,00 €

ActuaLitté
9782353484331
