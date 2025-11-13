Inscription
#Imaginaire

La Grande Histoire de Picsou par Don Rosa - Tome 01

Don Rosa

ActuaLitté
L'oeuvre de Don Rosa dans un nouveau format ! Créé par Carl Barks en 1947, Picsou, le canard le plus riche du monde qui aime à plonger dans son coffre-fort rempli de pièces d'or, s'est rapidement imposé comme un des personnages les plus intéressant de l'univers Disney. Pingre et colérique, il est le héros de magnifiques aventures devenues aujourd'hui des classiques (cf. Les âges d'or de Picsou). Pourtant c'est Don Rosa qui va marquer de son empreinte l'univers de Picsou. Ses récits sont un hommage constant au travail de Carl Barks dont il prolonge, complète et explique l'oeuvre ; allant jusqu'à créer le fameux arbre généalogique de la famille Duck et surtout proposer l'histoire de la jeunesse de Balthazar Picsou. Avec des scénarios plus épiques et matures allant parfois jusqu'au drame, avec son style graphique complexe fourmillant de détails comiques et un ton sarcastique, Don Rosa a définitivement donné à Picsou son statut de personnage iconique. C'est cette oeuvre majeure que nous vous proposons de (re)découvrir aujourd'hui avec cette magnifique collection en 10 volumes.

Par Don Rosa
Chez Glénat

|

Auteur

Don Rosa

Editeur

Glénat

Genre

Divers

Commenter ce livre

 

La Grande Histoire de Picsou par Don Rosa - Tome 01

Don Rosa

Paru le 03/12/2025

192 pages

Glénat

19,00 €

ActuaLitté
9782344072578
© Notice établie par ORB
