#Comics

Spectateurs

Brian K. Vaughan, Niko Henrichon

ActuaLitté
Val a quarante ans. Fan de soap-opéras et de films pornographiques, elle se rend au cinéma. Là, elle est sauvagement abattue de plusieurs balles dans le corps. Val se retrouve alors bloquée dans un état spectral, sans comprendre ce qui vient de lui arriver. Elle découvre bien vite qu'elle peut hanter le monde des vivants avant de décider de partir vers le monde d'après. En tant que fantôme, elle ne peut entrer en contact avec les vivants, mais il est une chose qu'elle peut faire à volonté : observer.

Par Brian K. Vaughan, Niko Henrichon
Chez Urban Comics Editions

|

Auteur

Brian K. Vaughan, Niko Henrichon

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics divers

Spectateurs

Brian K. Vaughan, Niko Henrichon

Paru le 17/10/2025

344 pages

Urban Comics Editions

36,00 €

ActuaLitté
9791026825104
