Tome 1, Morbus Gravis ; Tome 2, Delta ; Tome 3, Creatura ; Tome 4, Carnivora ; Tome 5, Mandragora ; Tome 6, Aphrodisia ; Tome 7, La planète oubliée ; Tome 8, Clone ; Tome 9, Celle qui vient du vent

L'amour pour le trait, retour sur la série mythique de Serpieri. Depuis quatre décennies, la saga de Serpieri fascine et envoûte les lecteurs du monde entier. Redécouvrez Druuna, la grande série de référence de la bande dessinée de science-fiction érotique des années 1980 dans une édition intégrale qui réunit les 10 volumes conçus par le maestro italien en 650 pages sous une couverture inédite ! Druuna est une héroïne aussi séduisante que courageuse, libre et sans tabous, symbole de pureté et d'hédonisme au sein d'un univers oppressant en totale déréliction, peuplé de créatures mutantes, violentes et dévoyées. Sa quête de l'amour dans un monde apaisé ne cessera d'être mise à mal par la concupiscence et la perversité d'hommes et de créatures toujours enclins à abuser d'elle... Pour public averti.