Raouf est un livre tout-carton en forme de maison. Il raconte un simple jeu de cache-cache entre un chien et son petit maitre. L'auteur retranscrit avec tendresse l'enthousiasme qui caractérise les enfants. Le dessin de Krocui est reconnaissable entre mille. Son parti pris graphique est radical mais s'adresse aux enfants de manière directe, sans évacuer le coté mignon qui leur plaît tant. Ses textes rythmés et tendres savent eux aussi captiver les jeunes oreilles. Raouf propose une évolution intéressante du style de Krocui qui épure ses illustrations pour les rendre plus minimales, ne gardant que l'essentiel : deux personnages et un lieu, figuré par l'espace même de la page. Ici la simplicité des images permet de mettre en lumière ce qui importe dans le livre : la relation complice entre un chien et un enfant. Un moment de jeu vivant, puis de bonheur fugace si bien restitué qu'il réjouira les plus jeunes, leur parents et leurs toutous. Livre tout-carton / 6 pantones / Jaspage