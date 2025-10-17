Au pied des montagnes

Kuzma vit avec sa maman dans la plus grande ville de son pays. Le nouveau président, qu'on appelle Le Boucher, a décidé de diviser la population en deux groupes : les Parallélogrammes et les Triangles. Ces derniers sont pourchassés et disparaissent peu à peu. Kuzma doit fuir seule la vie qu'elle a toujours connue. En cavale, elle se crée une soeur imaginaire, puissante et aventureuse : Adna. Entre roman et album, ce livre raconte avec humour, démesure et décalage la guerre et le fascisme, dans un monde où réel et imaginaire se confondent. Un récit juste et lumineux, à hauteur d'enfant, dont ressort la vitalité et l'espoir.