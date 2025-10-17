Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

Au pied des montagnes

Sarah Hebborn, Gwendoline Gauthier, Fanny Dreyer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Kuzma vit avec sa maman dans la plus grande ville de son pays. Le nouveau président, qu'on appelle Le Boucher, a décidé de diviser la population en deux groupes : les Parallélogrammes et les Triangles. Ces derniers sont pourchassés et disparaissent peu à peu. Kuzma doit fuir seule la vie qu'elle a toujours connue. En cavale, elle se crée une soeur imaginaire, puissante et aventureuse : Adna. Entre roman et album, ce livre raconte avec humour, démesure et décalage la guerre et le fascisme, dans un monde où réel et imaginaire se confondent. Un récit juste et lumineux, à hauteur d'enfant, dont ressort la vitalité et l'espoir.

Par Sarah Hebborn, Gwendoline Gauthier, Fanny Dreyer
Chez Versant Sud

|

Auteur

Sarah Hebborn, Gwendoline Gauthier, Fanny Dreyer

Editeur

Versant Sud

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Au pied des montagnes par Sarah Hebborn, Gwendoline Gauthier, Fanny Dreyer

Commenter ce livre

 

Au pied des montagnes

Sarah Hebborn, Gwendoline Gauthier, Fanny Dreyer

Paru le 07/11/2025

128 pages

Versant Sud

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931296325
9782931296325
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.