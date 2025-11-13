1000 albums incontournables

Et si, à l'heure du streaming instantané, on prenait enfin le temps d'écouter un album... vraiment ? Ce livre est une déclaration d'amour à un format en voie d'effacement : l'album. Singulier et multiple à la fois, intime et immersif, il raconte des histoires que les singles ne pourront jamais résumer. Il remet en lumière des artistes que le temps a parfois relégués dans l'oubli, malgré leur contribution majeure à l'histoire de la musique : Fréhel, Tony Bennett, Kraftwerk... Thomas Pawlowski, homme de musique et de médias, auteur des 1 000 Chansons préférées des Français et de Chanteuses : la chanson française au féminin aux éditions Glénat, se lance ici dans une entreprise salutaire : à travers 1 000 albums - cultes, oubliés ou méconnus -, il nous invite à redécouvrir la richesse foisonnante de la musique, dans toute sa diversité, sa profondeur et son pouvoir d'évocation. Tous les styles sont à l'honneur : rock, rap, R&B, pop, électro, variété... Trop souvent reléguée au second plan dans ce type de sélection, la langue française y occupe ici toute sa place. Des icônes planétaires aux perles confidentielles, chaque sélection est un appel à l'écoute. Ici, Barbra Streisand côtoie Mylène Farmer, Diam's dialogue avec Françoise Hardy, quand Aznavour croise Queen et partage l'affiche avec les Daft Punk et le groupe Abba. Le livre assume ses choix, bouscule les classements traditionnels et donne la parole aux émotions. Un sondage exclusif, des données de ventes, des récompenses et des coups de coeur personnels nourrissent cette exploration. Illustré, accessible et foisonnant, ce guide s'adresse aux mélomanes, aux curieux, aux collectionneurs comme aux amateurs en quête de repères dans la masse des catalogues numériques. Un ouvrage pour redonner du sens à l'écoute, raviver les souvenirs... ou provoquer de nouveaux chocs musicaux.