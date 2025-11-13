Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

1000 albums incontournables

Anne Serroy, Thomas Pawlowski

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si, à l'heure du streaming instantané, on prenait enfin le temps d'écouter un album... vraiment ? Ce livre est une déclaration d'amour à un format en voie d'effacement : l'album. Singulier et multiple à la fois, intime et immersif, il raconte des histoires que les singles ne pourront jamais résumer. Il remet en lumière des artistes que le temps a parfois relégués dans l'oubli, malgré leur contribution majeure à l'histoire de la musique : Fréhel, Tony Bennett, Kraftwerk... Thomas Pawlowski, homme de musique et de médias, auteur des 1 000 Chansons préférées des Français et de Chanteuses : la chanson française au féminin aux éditions Glénat, se lance ici dans une entreprise salutaire : à travers 1 000 albums - cultes, oubliés ou méconnus -, il nous invite à redécouvrir la richesse foisonnante de la musique, dans toute sa diversité, sa profondeur et son pouvoir d'évocation. Tous les styles sont à l'honneur : rock, rap, R&B, pop, électro, variété... Trop souvent reléguée au second plan dans ce type de sélection, la langue française y occupe ici toute sa place. Des icônes planétaires aux perles confidentielles, chaque sélection est un appel à l'écoute. Ici, Barbra Streisand côtoie Mylène Farmer, Diam's dialogue avec Françoise Hardy, quand Aznavour croise Queen et partage l'affiche avec les Daft Punk et le groupe Abba. Le livre assume ses choix, bouscule les classements traditionnels et donne la parole aux émotions. Un sondage exclusif, des données de ventes, des récompenses et des coups de coeur personnels nourrissent cette exploration. Illustré, accessible et foisonnant, ce guide s'adresse aux mélomanes, aux curieux, aux collectionneurs comme aux amateurs en quête de repères dans la masse des catalogues numériques. Un ouvrage pour redonner du sens à l'écoute, raviver les souvenirs... ou provoquer de nouveaux chocs musicaux.

Par Anne Serroy, Thomas Pawlowski
Chez Glénat

|

Auteur

Anne Serroy, Thomas Pawlowski

Editeur

Glénat

Genre

Histoire de la musique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 1000 albums incontournables par Anne Serroy, Thomas Pawlowski

Commenter ce livre

 

1000 albums incontournables

Thomas Pawlowski

Paru le 13/11/2025

304 pages

Glénat

39,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344062302
9782344062302
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.