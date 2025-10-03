Entre la vague carbofasciste qui déferle aux Etats-Unis et le "grand renoncement" de notre côté de l'Atlantique, les combats écologiques se trouvent aujourd'hui piétinés de toute part. Alors que s'intensifient les risques de répression des militants, des fonctionnaires, des syndicalistes, des scientifiques et de toute personne engagée de près ou de loin contre les destructions écologiques en cours, de nouvelles formes de mobilisation s'imposent. Faut-il quitter son entreprise, déserter les administrations qui dissimulent leurs méfaits écocidaires sous un fatras de faux-semblants ? Ou au contraire les dénoncer de l'intérieur pour les faire dérailler ? Comment résister, là où on est ? C'est la question brûlante que pose Fracas dans ce nouveau numéro, qui sera l'occasion de revenir sur l'histoire oubliée de la résistance écolo, des quilombos brésiliens aux luttes écoféministes, en passant par le combat courageux des lanceurs d'alerte et des fonctionnaires qui refusent de collaborer.