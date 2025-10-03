Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Fracas 5

Philippe Vion-Dury, Clément Quintard, Marine Benz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre la vague carbofasciste qui déferle aux Etats-Unis et le "grand renoncement" de notre côté de l'Atlantique, les combats écologiques se trouvent aujourd'hui piétinés de toute part. Alors que s'intensifient les risques de répression des militants, des fonctionnaires, des syndicalistes, des scientifiques et de toute personne engagée de près ou de loin contre les destructions écologiques en cours, de nouvelles formes de mobilisation s'imposent. Faut-il quitter son entreprise, déserter les administrations qui dissimulent leurs méfaits écocidaires sous un fatras de faux-semblants ? Ou au contraire les dénoncer de l'intérieur pour les faire dérailler ? Comment résister, là où on est ? C'est la question brûlante que pose Fracas dans ce nouveau numéro, qui sera l'occasion de revenir sur l'histoire oubliée de la résistance écolo, des quilombos brésiliens aux luttes écoféministes, en passant par le combat courageux des lanceurs d'alerte et des fonctionnaires qui refusent de collaborer.

Par Philippe Vion-Dury, Clément Quintard, Marine Benz
Chez Fracas

|

Auteur

Philippe Vion-Dury, Clément Quintard, Marine Benz

Editeur

Fracas

Genre

Actualité politique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fracas 5 par Philippe Vion-Dury, Clément Quintard, Marine Benz

Commenter ce livre

 

Fracas 5

Paru le 03/10/2025

132 pages

Fracas

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487599048
9782487599048
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.