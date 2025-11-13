Cosy fantasy

Plongez dans l'univers enchanteur des chevaliers et princesses en coloriant des scènes plus magiques les unes que les autres ! Aux feutres ou aux crayons de couleurs, donnez vie à ces adorables personnages ! Offrez-vous une pause créative et relaxante avec Royaume cosy ! - Un papier premium 170 g, épais et résistant, compatible avec les feutres à alcool, les acryliques, les stylos gel... pour colorier en toute sérénité. - Des illustrations originales et authentiques, réalisées par Jade Summer. - Une image par double page pour protéger vos coloriages et éviter que les couleurs ne traversent le papier. - Une expérience cosy et relaxante, parfaite pour prendre le temps de se poser et de se détendre. Partagez vos coloriages avec notre communauté Dessain & Tolra !