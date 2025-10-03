Inscription
Écho-ésie IV

Jean Dorval, Jacques Nimsgerns

"Dans cet Echo-ésie IV, Jean et Jacques reprennent du service avec délectation. Ils se lancent une nouvelle fois dans une confrontation littéraire qui les voit se provoquer mutuellement à coups de périphrases et de pirouettes - rythmiques improvisées - chacun à leur tour. Les deux littérateurs transforment la page vierge en Chant de bataille ; Battle-Crew (ou crue) écrite, Hip-Hop en lettres de prouesses. Une expérimentation textuelle, un choc des rimes, le poids des images linguistiques... Un duel engagé par Jean d'entrée de jeu, chorégraphies d'Haikus revisitées, auxquelles Jacques réplique du tac au tac". - Anna des Naudins

Jean Dorval, Jacques Nimsgerns
Hello Editions

Auteur

Jean Dorval, Jacques Nimsgerns

Editeur

Hello Editions

Genre

Poésie

Écho-ésie IV

Jean Dorval, Jacques Nimsgerns

Paru le 03/10/2025

94 pages

Hello Editions

15,90 €

9782386274923
© Notice établie par ORB
