Écho-ésie IV

"Dans cet Echo-ésie IV, Jean et Jacques reprennent du service avec délectation. Ils se lancent une nouvelle fois dans une confrontation littéraire qui les voit se provoquer mutuellement à coups de périphrases et de pirouettes - rythmiques improvisées - chacun à leur tour. Les deux littérateurs transforment la page vierge en Chant de bataille ; Battle-Crew (ou crue) écrite, Hip-Hop en lettres de prouesses. Une expérimentation textuelle, un choc des rimes, le poids des images linguistiques... Un duel engagé par Jean d'entrée de jeu, chorégraphies d'Haikus revisitées, auxquelles Jacques réplique du tac au tac". - Anna des Naudins